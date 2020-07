Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Polizei findet 87-jährigen Vermissten

Baiersbronn (ots)

Am Donnerstagmorgen hat die Besatzung eines Polizeihubschraubers einen 87-Jährigen in Baiersbronn gefunden, nachdem der Mann am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr vermisst gemeldet wurde.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren ein Polizeihubschrauber sowie Personenspürhunde bei der Suche nach dem Vermissten zum Einsatz gekommen. Gegen 07.45 Uhr wurde der Mann dann an einem Hang im Bereich Zum Bruderhof festgestellt. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes musste er von einem Rettungshubschrauber geborgen werden. Der 87-jährige war nach der Rettung leicht unterkühlt, aber ansprechbar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell