Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeiliche Ermittlungen zu Bedrohungen gegenüber der Fatih-Moschee abgeschlossen

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu verschiedenen Drohmails gegenüber der Pforzheimer DITIB Fatih-Moschee wurden nunmehr zum Abschluss gebracht und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt.

Bereits Anfang Oktober 2019, wie auch in der ersten Märzwoche 2020, gingen per Mail mehrere Drohschreiben bei der Fatih-Moschee ein, weshalb der Staatsschutz des Pforzheimer Polizeipräsidiums Ermittlungen einleitete. Dabei konnte ein 55-jähriger, ehemals im Enzkreis wohnhafter, Mann als Urheber der Drohmails identifiziert werden. Der zwischenzeitlich in Portugal wohnhafte Tatverdächtige konnte seitens der Ermittler kontaktiert werden. Er räumt ein, unter Medikamenteneinfluss die Mails verfasst zu haben. Eine tatsächliche Gefährdung für die DITIB Fatih-Moschee bestand nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu keinem Zeitpunkt.

Frank Otruba, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Tobias Wagner, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

