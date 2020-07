Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbruch in Bäckerei

Straubenhardt (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 13:45 Uhr, und Mittwoch, 04:00 Uhr, in eine Bäckerei in Straubenhardt-Langenalb eingedrungen.

Die Einbrecher verschafften sich über die Eingangstüre, an der Hebelspuren festgestellt werden konnten, Zutritt in die Räumlichkeiten der Bäckerei in der Marxzeller Straße. Dort entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten dann unerkannt.

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

