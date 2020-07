Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Hinweisen auf verdächtiges Ansprechen von Kindern: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es an der Ecke Wagnerstraße / Bergstraße zu einem Vorfall, bei dem ein Kind von einem Unbekannten aus einem schwarzen Van verdächtig angesprochen worden sein soll.

Dabei soll der Unbekannte versucht haben einen 6-jährigen Jungen, der Spielsachen aus der Garage auf den Gehweg räumte, an den Van zu locken. Als der 9-jährige Begleiter, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Garage befand, dies merkte, zog er den 6-Jährigen weg. Die beiden Jungen rannten im Anschluss in die Wohnung.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: normale Statur, schwarzer Vollbart und kurze schwarze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt sowie dunkle Jeans.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel.: 07231 / 186 3311, in Verbindung zu setzen.

