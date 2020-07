Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Sachschaden

Gechingen (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am späten Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Calwer Straße in Gechingen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand driftete ein 19-jähriger Audi-Fahrer gegen 23.45 Uhr auf dem leeren Parkplatz und verlor dabei offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte er gegen eine Lärmschutzwand.

Verständigte Polizisten führten bei dem Fahrer während der Unfallaufnahme einen Alkoholvortest durch. Dieser ergab mehr als ein Promille.

Der 19-jährige musste die Polizisten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein musste er erst einmal abgeben.

