POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Zwei Personen nach Messerangriff leicht verletzt: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Neuenbürg (ots)

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim vom 07.07.2020, 10:10 Uhr

Der dringend Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 31-Jährigen an, der im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

