Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Geparkter Pkw beschädigt - Fahrer flüchtet

Neuenbürg (ots)

Beschädigt wurde am Dienstagmittag, zwischen 15:50 Uhr und 16:15 Uhr, ein ordnungsgemäß geparkter Pkw auf einer Parkfläche in der Wildbader Straße am Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel.: 07082 / 7912 0, in Verbindung zu setzen.

