POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Geparktes Auto beschädigt - Fahrer flüchtet

Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall Am Rüdenberg in Waldachtal, bei dem ein Sachschaden von circa 3.500 Euro entstand.

Gegen 17.00 Uhr fuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in einer Hofeinfahrt offenbar zweimal rückwärts gegen einen geparkten Dodge und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Horb telefonisch unter 07451 96211 entgegen.

