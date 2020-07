Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Alkoholisierter Mann fährt über Fahrradständer und Gehweg - Passant gefährdet

Remchingen (ots)

Wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich ein 31-Jähriger Mann verantworten, der am Montagabend in Wilferdingen zunächst mit einem Fahrradständer kollidierte, im Anschluss einen Baum streifte und auf dem angrenzenden Fußweg zum Stehen kam. Ein dortiger Passant konnte sich glücklicherweise mit einem Sprung zur Seite außer Gefahr begeben.

Gegen 19:20 Uhr befuhr der 31-Jährige mit seinem Mercedes die Hauptstraße und wollte nach rechts in die Straße "San-Biagio-Platani-Platz" abbiegen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam er in diesem Bereich von der Fahrbahn ab und nach mehreren Kollisionen letztlich zum Stehen. Beim Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf geschätzten 500 Euro, der weitere Sachschaden auf rund 2.500 Euro.

