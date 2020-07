Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Polizei stellt betrunkenen Unfallflüchtigen

Niefern-Öschelbronn (ots)

Seinen Führerschein abgeben musste am Sonntagmittag ein mit über zwei Promille alkoholisierter Klein-Lkw-Fahrer, der nach einem Unfall auf einer Autobahnraststätte unerlaubt das Weite suchte.

Gegen 16.30 Uhr war eine Urlauberin auf der Tank- und Rastanlage Enztal gerade dabei in ihr Wohnmobil einzusteigen, als ihr Fahrzeug von einem Klein-Lkw gestreift wurde. Der 37-jährige Fahrer hielt kurz an, schaute sich um, entfernte sich mit seinem polnischen Klein-Lkw unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr auf der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe davon. Die 40 Jahre alte Geschädigte nahm geistesgegenwärtig die Verfolgung auf und kontaktierte gleichzeitig die Polizei. Durch eine Streife der Autobahnpolizei konnte das gesuchte Fahrzeug kurze Zeit später ausgemacht und der Fahrer auf dem Kämpfelbacher Parkplatz kontrolliert werden. Seine Atemalkoholkonzentration von 2,16 Promille führte dazu, dass sein Führerschein beschlagnahmt wurde und er eine Blutprobe abgeben musste. Am Wohnmobil war ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden, der Unfallschaden am Verursacherfahrzeug wird mit 500 Euro beziffert.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell