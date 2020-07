POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebe entwenden Werkzeuge aus Pkw

Polizeipräsidium Pforzheim

Werkzeuge im Wert von circa 4.000 Euro haben Unbekannte aus einem geparkten VW in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim in der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendet.

Die Langfinger schlugen zunächst eine Fahrzeugscheibe ein, bevor sie die Gegenstände aus dem Auto nahmen. Am VW entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen an das Polizeirevier Pforzheim-Nord telefonisch unter 07231 186 3211 zu wenden.

