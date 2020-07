Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbrecher verletzt Passant mit Hammer

Birkenfeld (ots)

Ein Unbekannter brach am Samstagabend gegen 21.00 Uhr in eine Tankstelle in der Gräfenhäuser Straße ein. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und machte sich an den Zigaretten zu schaffen.

Ein 20-jähriger Passant wurde auf eine eingeschlagene Scheibe aufmerksam und wollte nach dem Rechten schauen. Als er den Täter in der Tankstelle entdeckte, versuchte dieser flüchten. Es kam zu einem Handgemenge, weil der 20-Jährige den Täter aufhalten wollte. Dass der Einbrecher einen Hammer in der Hand hielt, sah der Passant zunächst nicht. Beim Losreißen verletzte der Täter den 20-Jährigen mit dem Hammer im Gesicht. Der Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Polizei war mit zehn Streifenwagen im Einsatz.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, dunkelhäutig, schlank. Trug bei der Tatausführung einen dunkelgrauen Kapuzenpulli, einen schwarzen Mundschutz und eine schwarze Jogginghose. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Über die Höhe des Diebesguts liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

