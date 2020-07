Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall an Ampel mit drei beteiligten Fahrzeugen

Pforzheim (ots)

Eine leicht verletzte Frau und rund 5000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Sonntagabend.

Ein 38-jähriger Leichtkraftradfahrer musste verkehrsbedingt in der Parkstraße an einer roten Lichtzeichenanlage anhalten. Nach derzeitigem Kenntnisstand schaltete die Anlage gegen 20:25 Uhr auf Grünlicht, wobei der vor ihm fahrende Pkw Startprobleme hatte, so dass der Leichtkraftradfahrer wieder abbremsen musste. Ein hinter ihm befindlicher 48-jähriger Opel-Fahrer bremste ebenfalls ab. Der hinter dem Opel-Fahrer wartetende Audi-Fahrer erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Hierbei wurde eine 43-Jährige Mitfahrerin im Opel leicht verletzt.

