POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 22-Jähriger schießt mit Waffe von Balkon

Mit einer Waffe schoss ein 22-Jähriger von einem Balkon am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße im Stadtteil Brötzingen. Anwohner verständigten die Polizei, weil ein Rolladen gegenüber des Balkons in einem Innenhof beschossen worden war. Die eintreffenden Beamten stellten Einschusslöcher am Rolladen sowie zerschossene Glasflaschen im Innenhof fest.

Der 22-Jährige wurde festgenommen und seine Wohnung durchsucht. In der Wohnung konnten insgesamt vier Waffen sowie Geschosse aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um zwei Schreckschusswaffen sowie um zwei CO2-Waffen. Außerdem konnten Betäubungsmittel sowie zahlreiches Diebesgut sichergestellt werden.

Der 22-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizei war mit acht Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Der Mann räumte die Tat ein und erwartet nun mehrere Anzeigen.

