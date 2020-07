Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbrecher entwenden Tabakwaren

Knittlingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte aus dem Kioskbereich eines Lebensmittelgeschäftes in der Siemensstraße in Knittlingen eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Langfinger gegen 02.00 Uhr zunächst in das Gebäude ein, bevor sie sich im Kioskbereich bedienten.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker telefonisch unter 07041 96930 entgegen.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

