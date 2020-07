Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiermsheim - Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Enzkreis (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und etwa 12.100 Euro Gesamtsachschaden waren am Donnerstag die Bilanz eines Unfalls in der Wurmberger Straße. Gegen 08:00 Uhr befuhr ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes Benz und einem Anhänger, von Wurmberg kommend, die Wumrberger Straße. In Wiernsheim wollte der Mann mit seinem Gespann nach links in die Daimlerstraße abbiegen und übersah hierbei eine entgegenkommende 22-jährige Mazda Fahrerin. Beide Fahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.100 Euro

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell