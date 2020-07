Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: 16-Jährige von Exhibitionisten belästigt

Pforzheim (ots)

Sexuell belästigt wurde am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr eine 16-Jährige in der Theaterstraße, Ecke Emma-Jäger-Straße.

Ein 28-Jähriger saß in seinem Mercedes und machte Handbewegungen, als würde er onanieren. Als die 16-Jährige am Mercedes vorbei lief, stöhnte der Mann laut und schaute das Mädchen dabei an.

Der 28-Jährige konnte festgenommen werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

