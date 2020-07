Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Zeugen gesucht nach Beinaheunfall

Alpirsbach (ots)

Glücklicherweise unverletzt ist eine 79-jährige Fußgängerin bei einem Beinaheunfall am Mittwochmorgen in Alpirsbach geblieben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte die Frau gegen 11:00 Uhr bei grüner Ampel eine Fußgängerfurt auf der Hauptstraße in Höhe des Marktplatzes. Dabei näherte sich ihr ein noch unbekannter Autofahrer, der die Hauptstraße in Richtung Freudenstadt befuhr. Die Fußgängerin musste offenbar zurückweichen, um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden. Der Unbekannte fuhr unbeirrt weiter und soll die nächste rote Ampel an der Kreuzstraße überfahren haben.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem Fahrer eines silbernen Kleinwagens.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt telefonisch unter 07441 536310 entgegen.

