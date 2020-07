Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Zwei leicht Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Sternenfels (ots)

Zwei leicht Verletzte und circa 12.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Montagabend in der Heilbronner Straße in Sternenfels.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 21-jähriger Smart-Fahrer gegen 18:45 Uhr von der Heilbronner Straße nach links auf ein Tankstellengelände ab. Dabei kollidierte er mit dem Fiat eines entgegenkommenden 63-jährigen Autofahrers. Der Smart-Fahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell