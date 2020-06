Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Betrunkenem fehlt die Geldbörse

Pforzheim (ots)

Am Montagabend hielte sich eine größere Personengruppe im Bereich Simmlerstraße / Goethestraße auf. Laut Zeugen soll es dann zu Unstimmigkeiten und Rangeleien unter den Personen gekommen sein. Im Anschluss gab ein 41-Jähriger an, dass er geschlagen worden sei und ihm seine Geldbörse fehlen würde.

Als die Polizei eingetroffen war, hatte sich die Gruppe weitgehend aufgelöst. Nach den ersten Ermittlungen war der alkoholisierte 41-Jährige gegen 21:30 Uhr von mehreren Personen aus dieser Gruppe geschlagen worden. In diesem Zusammenhang war ihm auch Bargeld in niedrigem dreistelligen Bereich entwendet worden. Offensichtliche Verletzungen hatte der Mann keine davongetragen. In welcher Verbindung der Mann zur Personengruppe stand oder ob er Teil davon war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso sind die Hintergründe der Tat und der genaue Ablauf des Geschehens noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und insbesondere zu beteiligten Personen geben können, sich unter 07231/186-4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

