Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Onlinefragestunde des Polizeipräsidiums Pforzheim zum Thema Motorradsicherheit

Pforzheim (ots)

Leider mussten wir in unserem Zuständigkeitsbereich in dieser kurzen Motorradsaison bereits vier getötete Motorradfahrer beklagen. Das Polizeipräsidium Pforzheim reagiert mit Kontroll- und Präventionsmaßnahmen und sensibilisiert dabei Verkehrsteilnehmer zum Thema.

In diesem Zusammenhang stehen unsere Spezialisten in einer Onlinefragestunde am Freitag, den 03.07.2020 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr für Fragen rund um das Thema Motorradsicherheit auf Twitter @PolizeiPF und Facebook @PolizeiPforzheim zur Verfügung.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell