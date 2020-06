Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach - Schlachtabfälle in Fluss entsorgt

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Unbekannte haben in der Wolf bei Schapbach unerlaubt Schlachtabfälle entsorgt. Die Abfälle, bestehend aus Gedärmen und Magen, stammen vermutlich von Schafen. Die Abfälle wurden am 26.06.2020 in der Wolf im Bereich der Rippoldsauer Straße entdeckt.

Bereits vor Monaten wurden im gleichen Bereich ähnliche Schlachtabfälle illegal entsorgt.

Hinweise zu den Unbekannten gibt es nicht. Die Abteilung Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel. 07441 536-310, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell