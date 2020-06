Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Autofahrer flüchtet vor Polizei - Drogenfund bei späterer Kontrolle

Wimsheim (ots)

Am Freitagabend ist ein mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stehender VW-Fahrer vor einer Polizeistreife in Wimsheim geflüchtet.

Die Polizisten fuhren gegen 21.30 Uhr auf der Friolzheimer Straße in Richtung Ortsmitte, als der 23-jährige Mann mit seinem VW ihnen entgegenkam. Während die Beamten ihren Streifenwagen für eine Verkehrskontrolle wendeten, beschleunigte der Flüchtige und konnte zunächst entkommen. Er konnte wenig später erneut in der Friolzheimer Straße fahrenderweise festgestellt und nun kontrolliert werden. Dabei hielt er offenbar einen angezündeten Joint in der Hand. Im Fahrzeug befanden sich dann noch kleinere Mengen Marihuana. Im weiteren Verlauf musste er die Polizeibeamten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Da er zusätzlich auch keinen Führerschein besitzt, muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzhei

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell