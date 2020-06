Polizeipräsidium Pforzheim

Am Samstagfrüh gegen 00.50 Uhr wurde eine 32-jährige Honda-Fahrerin auf der Bundesstraße 35 bei Maulbronn angehalten. Sie war mit über 1,2 Promille unterwegs. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Eine Spritztour mit einem nicht versicherten Kraftroller unternahmen gegen 23.30 Uhr am Samstagnacht zwei Familienmitglieder in der Stuttgarter Straße in Freudenstadt. Zunächst war der 36-jährige Vater mit über 2,3 Promille unterwegs. Unmittelbar im Anschluss fuhr die 14-jährige Tochter mit rund 1,2 Promille mit dem Kraftroller auf der Straße umher. Beide mussten eine Blutprobe abgeben und erwarten nun eine Anzeige.

Gegen 03.20 Uhr am Sonntagfrüh war ein 21-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesstraße 462 zwischen Freudenstadt und Baiersbronn unterwegs. Auf Höhe einer Einmündung wollte er nach rechts abbiegen. Er verpasste diese jedoch, weshalb er eine Vollbremsung durchführte. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Der 21-Jährige und seine 25-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beim 21-Jährigen wurden rund 1,4 Promille festgestellt. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

