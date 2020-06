Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte entwenden Leergut

Pforzheim (ots)

Leergut von mehreren hundert Euro entwendeten Diebe in der Nacht zum Samstag aus einem umzäunten Getränkelager in der Straße "Am Mühlkanal".

Nach bisherigem Kenntnisstand überstiegen die unbekannten, zwischen Freitagabend 22:30Uhr und Samstagmorgen 05:00 Uhr, einen Zaun und verschafften sich so Zutritt auf das Gelände des Getränkemarkts. Auf dem Hof entleerten sie mehrere Flaschen und entwendeten das Leergut.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgeber. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 186-3311 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell