POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Fahrzeug durch Luftdruckwaffenprojektil beschädigt

Nagold (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen hat ein Unbekannter mit einer Luftdruckwaffe auf einen geparkten weißen VW Transporter auf einem Parkplatz in der Max-Eyth-Straße in Nagold geschossen. Das Projektil drang durch die Heckscheibe in das Auto, wodurch ein Sachschaden von circa 700 Euro entstand.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen telefonisch an das Polizeirevier Nagold unter 07452-93050 zu wenden.

