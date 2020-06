Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Neubulach (ots)

Am Montag ereignete sich in der Julius-Heuß-Straße ein Verkehrsunfall bei dem eine Frau verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstand. Nach Erkenntnissen des Polizeireviers Calw fuhr kurz nach 17.30 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem VW einem Skoda hinten auf. Durch den Zusammenprall wurde die 32-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden in einander verkeilten nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell