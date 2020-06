Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Etwa 3.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen in der St. Georgen-Steige in Pforzheim. Offenbar fuhr ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in Richtung Stadtmitte, als er einen geparkten schwarzen BMW an der Fahrertür streifte. Der Unbekannte verließ im Anschluss unerlaubterweise die Unfallstelle.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen an die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186 3111 zu wenden.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell