POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

(FDS) Freudenstadt - Mit Metallstangen und Besenstielen attackiert

Drei leicht verletzte Personen flüchteten am Sonntagabend zu ihrem Schutz in das Polizeirevier Freudenstadt, nachdem sie von einer circa 15-köpfigen Personengruppe in Freudenstadt mit Eisenstangen und Besenstielen angegriffen worden sind.

Gegen 21.30 Uhr kam es den bisherigen Ermittlungen zufolge im Bereich des Stadtbahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen einer fünfköpfigen Personengruppe überwiegend somalischer Herkunft und circa 15 Männern mit arabischem Aussehen. In deren Verlauf rüstete sich die 15-köpfige Gruppe mit den Gegenständen aus einer nahegelegenen Sperrmüllsammlung aus und ging auf ihre Gegenüber los. Diese flüchteten vor ihren Angreifern durch das Stadtgebiet, nachdem sie zuvor offenbar versuchten, mit Pflastersteinwürfen die Attacken der Aggressoren zu unterbinden. Drei der Geschädigten suchten letztlich Schutz im Polizeirevier. Alarmierte Polizisten konnten zwei Tatverdächtige, afghanische Staatsbürger im Alter von 20 und 23 Jahren, am Tatort vorläufig festnehmen. Die Identifizierung der weiteren Täter ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Freudenstadt übernommen hat.

Hintergrund des Streites ist wohl ein Fußballspiel zwischen beiden Gruppieren am Samstag, bei dem ein Spieler verletzt wurde und dies durch den Angriff gesühnt werden sollte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls, die sich unter 07441 536310 an das Polizeirevier Freudenstadt wenden können.

