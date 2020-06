Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Eine Verletzte nach Unfall

Niefern-Öschelbronn (ots)

Eine Schwerverletzte, eine Leichtverletzte und ein Schaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 10 an der Atlantiskreuzung am Samstagabend gegen 21.40 Uhr.

Eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin wollte von Niefern-Vorort aus die Bundesstraße in Richtung Niefern überqueren. Zunächst hielt sie an der Haltelinie bei "Rotlicht" an. Plötzlich fuhr sie los und es kommt zur Kollision mit dem BMW einer 55-jährigen, die auf der Bundesstraße von Pforzheim kommend in Richtung Mühlacker unterwegs war. Möglicherweise verwechselte die 18-jährige das Grünlicht der Abbiegespur in Richtung Pforzheim und fuhr deshalb verfrüht los.

Durch die Kollision wurde die 55-Jährige schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 18-Jährige erwartet nun eine Anzeige.

