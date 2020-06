Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Motorradfahrer schwer verletzt

Nagold (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntagvormittag gegen 09.40 Uhr ein 59-jähriger Motorradfahrer in der Werner-von-Siemens-Straße. Eine 53-jährige Ford-Fahrerin missachte die Vorfahrt des von rechts kommenden Motorradfahrers in der Robert-Koch-Straße, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand darüber hinaus ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Dirk Wagner, Pressestelle

