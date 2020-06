Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Brand eines Carports in der Ortsdurchfahrt Oberhaugstett

Calw (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand eines Carports im Neubulacher Ortsteil Oberhaugstett hinzugerufen: Möglicherweise aufgrund unsachgemäß entsorgter Asche geriet der Carport eines Anwesens in der Hauptstraße in Brand. Durch das Feuer wurde auch die Fassade eines benachbarten Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen, der durch den Brand entstandene Gesamtschaden wird vorläufig auf ca. 10 000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, die Feuerwehr war mit insgesamt 33 Wehrleuten zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

