Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Autos brannten - Kriminalpolizei vermutet Brandstiftung

Pforzheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag gerieten kurz vor 01:00 Uhr in der Pforzheimer Nordstadt zwei geparkte Fahrzeuge in Brand. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte in der Alemannenstraße standen eine DB A-Klasse sowie ein Renault Clio bereits in Flammen. Zeugen hatten drei dunkel gekleidete männliche Personen in der Nähe des Brandortes beobachtet, die mit den Fahrzeugbränden in Verbindung stehen könnten. Nach momentanem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Pforzheim deutet der Brandverlauf auf Brandstiftung hin. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach den möglichen Brandstiftern führten bislang nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei Pforzheim bittet mögliche Zeugen der Tat, sich telefonisch unter (07231) 1864444 zu melden.

