Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - 20-Jähriger bedroht Passanten mit Softairwaffe

Nagold (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend einen 20-Jährigen in Nagold festgenommen, nachdem dieser zuvor Passanten auf dem Parkdeck eines Lebensmittelgeschäfts in der Haiterbacher Straße mit einer Softairwaffe bedrohte.

Nach ersten Erkenntnissen richtete der Mann die Softair, die vom Aussehen mit einer scharfen Schusswaffe verwechselt werden kann, gegen 21:45 Uhr auf mehrere Personen auf dem Parkdeck, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten hatte er die Örtlichkeit bereits verlassen, konnte aber beim Flüchten von den Beamten beobachtet werden. Der Mann konnte letztlich nach einer Verfolgung mit dem Streifenwagen und später zu Fuß eingeholt und festgenommen werden. Die Softairwaffe wurde ebenfalls bei ihm aufgefunden. Es war dabei kein Magazin eingeführt.

Bei den weiteren Ermittlungen machte der polizeibekannte 20-Jährige einen psychisch auffälligen Eindruck, so dass er in der Folge in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen und Geschädigte, die mit der Softairwaffe bedroht wurden, gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Nagold unter 07452-93050 zu wenden.

