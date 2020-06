Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeibeamtin nach Widerstandshandlungen verletzt

Pforzheim (ots)

Verletzt wurde am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr eine Polizeibeamtin des Polizeireviers Pforzheim-Nord bei einem Einsatz am Bahnhofplatz. Die Polizei wurde gerufen, da ein 35-Jähriger die Räumlichkeiten eines Kiosks verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mann ging dann in einen nahegelegenen Imbiss, wo er sich einen Döner bestellte. Anschließend entnahm er ein Bier aus dem Kühlschrank und schütte dies über den Mitarbeiter. Den bestellten Döner warf er in den Mülleimer.

In der Zwischenzeit trafen die alarmierten Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord ein. Den Beamten sprachen den Mann an und es gelang jedoch nicht, den 35-Jährigen zu beruhigen. Der aggressive Mann griff daraufhin die Beamtin an, weshalb er unter Anwendung von Zwang in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei leistete er massiven Widerstand, wodurch die Polizeibeamtin leicht verletzt worden war.

Der psychisch auffällige 35-jährige Syrer wurde in eine Einrichtung für Psychiatrie eingeliefert. Er erwartet nun mehrere Anzeigen.

