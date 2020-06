Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - 40-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge und Mülltonnen im Stadtgebiet - erheblicher Sachschaden nach Brandlegungen

Am frühen Donnerstagmorgen konnte die Polizei einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen, welcher im Verdacht steht, im Bereich Erbprinzenstraße, Franziskusstraße, Lindenstraße und Östliche Karl-Friedrich-Straße mehrere Fahrzeuge und Mülltonnen beschädigt zu haben. Weiterhin kommt er für zwei Brände in Betracht.

Nach den bisherigen Ermittlungen ging der polizeibekannte Mann in der Zeit zwischen 00:25 Uhr und 02:10 Uhr mindestens sechs Fahrzeuge und die Scheibe eines Autohauses mit einem spitzen Gegenstand an.

Inwieweit der Tatverdächtige weiterhin für zwei Brandstiftungen in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim. In der Erbprinzenstraße wurde im selben Zeitraum ein Müllbeutel in Brand gesetzt, wobei das Feuer im weiteren Verlauf auf die Hausfassade übergriff. Zwei Hausbewohner waren darauf aufmerksam geworden und löschten den Brand. Ein Helfer zog sich hierbei Verbrennungen am Fuß zu, der zweite erlitt eine Prellung und eine Schürfwunde.

Eine weitere Mülltonne wurde in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße angezündet. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Mehrfamilienhaus konnte durch einen aufmerksamen Bürger verhindert werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Da sich der Tatverdächtige zuvor mutmaßlich im Bereich Gymnasiumstraße, Emma-Jäger-Straße und Badstraße aufgehalten hat, muss auch dort mit weiteren Tatorten gerechnet werden. Zeugen oder weitere geschädigte Bürger werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231/186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Harald Lustig, Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell