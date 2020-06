Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Freudenstadt (ots)

(FDS) Freudenstadt - vorläufiges Obduktionsergebnis zum leblos im Blumenbeet aufgefunden Mann liegt vor.

Der am Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr, in einem Blumenbeet in der Bahnhofstraße durch einen Bürger leblos aufgefundene 42-jährige Mann wurde am Donnerstagmittag in der Rechtsmedizin Tübingen obduziert.

Im Rahmen der Obduktion konnten keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung durch Dritte festgestellt werden. Bei den Verletzungen handelt es sich um sogenannte postmortale Druckstellen, die durch die Liegezeit der Leiche und deren Auffindesituation sturzbedingt entstanden sind.

Eine eindeutige Todesursache steht noch nicht fest. Hierzu muss noch das chemisch-toxikologische Ergebnis der Untersuchungen abgewartet werden.

Frank Otruba, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Pforzheim

Sabine Mayländer, Leitende Oberstaatsanwältin, Staatsanwaltschaft Rottweil

