Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Alkoholisierter Motorrollerfahrer gestoppt

Horb am Neckar (ots)

Mit mehr als 1,5 Promille ist ein 44-jähriger Motorrollerfahrer in der Altheimer Straße in Horb am Neckar von Polizisten angehalten worden.

Den Beamten fiel der Mann am Mittwochmorgen auf, da an seinem Fahrzeug ein ungültiges Kennzeichen montiert war. Bei einer darauffolgenden Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Alkoholvortest untermauerte den anfänglichen Verdacht. In der Folge musste der Mann die Polizisten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell