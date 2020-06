Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Diebe stehlen E-Bike und Fahrräder aus Garage

Horb am Neckar (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Montagmittag haben Unbekannte eine Garage in der Weingasse in Horb am Neckar aufgebrochen. Die Langfinger entwendeten daraus ein E-Bike sowie zwei Mountainbikes im Gesamtwert von rund 3.500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Horb unter 07451 96211 zu wenden.

