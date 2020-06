Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Freudenstadt (ots)

(FDS) Freudenstadt - Lebloser Mann in Blumenbeet aufgefunden

Am Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr wurde von einem Bürger ein Mann in einem Blumenbeet liegend in der Bahnhofstraße in Freudenstadt vorgefunden. Eine kurze Zeit später eintreffende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Freudenstadt konnte bei dem Mann keine Vitalzeichen mehr feststellen. Bei Meldungseingang ging man noch von einer hilflosen oder möglicherweise auch betrunkenen Person aus.

Die Umstände, die offenbar in der Nacht zum Mittwoch zum Tod des Mannes führten, sind noch unklar und werden untersucht. Der 42-Jährige Mann konnte inzwischen zweifelsfrei identifiziert werden. Die Person wies Verletzungen, unter anderem eine Kopfwunde, auf. Ob diese durch einen möglichen Sturz herrühren und gar todesursächlich waren, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Kriminalpolizeidirektion Calw aufgenommen haben. Für die Dauer der Arbeit der Kriminaltechniker wurde die Bahnhofstraße vorübergehend gesperrt.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter 07231/186-4444 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Pforzheim

Sabine Mayländer, Leitende Oberstaatsanwältin, Staatsanwaltschaft Rottweil

