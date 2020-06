Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Parkbank durch Feuer beschädigt - Täter gesucht

Höfen an der Enz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag bis Montag eine Parkbank im Bereich Simonswiesen in Höfen an der Enz beschädigt.

Nach bisherigen Ermittlungen legten die Unbekannten offenbar Feuer im unmittelbaren Bereich der Parkbank, so dass diese in der Folge selbst Feuer fing. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen telefonisch an den Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081 9390-0 zu wenden.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell