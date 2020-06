Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfallflüchtiger Autofahrer mit über zwei Promille kontrolliert

Pforzheim (ots)

Am Montagabend wurde in Pforzheim ein 66-Jähriger nach einer begangenen Unfallflucht schlafend in seinem Auto mit über zwei Promille überprüft. Durch einen Zeugen wurde um kurz vor 21 Uhr beobachtet, wie ein 3,5-Tonner in der Haidachstraße einen geparkten Pkw rammte. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallflüchtige seine Fahrt unbeirrt fort. Das gesuchte und unfallbeschädigte Fahrzeug konnte wenig später in der Landsberger Straße festgestellt werden. In dem Kleintransporter wurde der 66-Jährige durch die Polizeibeamten schlafenderweise angetroffen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Da er angab, erst nach dem Vorfall Alkohol getrunken zu haben, wurde von ihm zwei Blutproben erhoben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

