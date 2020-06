Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Sechs verletzte Personen nach Auffahrunfall

Enzkreis (ots)

Sechs leicht verletze Personen sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro war am Montag die Bilanz eines Auffahrunfalls.

Gegen 12:20 Uhr befuhr eine 33-jährige Fiat Fahrerin die Bundesstraße 10 in Richtung Pforzheim. An der Kreuzung Bundesstraße 10 / Landesstraße 1173 in Richtung Enzberg fuhr die Fahrerin aus noch bislang unbekannter Ursache auf einen verkehrsbedingt an einer roten Ampel wartenden Fiat auf. Dieser kollidiert mit dem vor ihm stehenden Hyndai, welcher wiederum auf einen vor ihm stehenden Mercedes aufgeschoben wurde. Sechs Personen zogen sich bei diesem Unfall leichte Verletzungen zu. Zwei Personen wurden zur ambulanten Behandlung durch zwei Fahrzeuge des DRK in ein nahliegendes Krankenhaus gefahren. Drei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 10 war für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Die Ermittlungen wurden durch die Verkerhrspolizeiinspektion Pforzheim aufgenommen.

Simone Unger, Pressestelle

