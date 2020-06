Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Alkoholisierter Autofahrer schlägt auf Polizeibeamten ein und verletzt diesen schwer

Wurmberg (ots)

Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat sich in der Nacht zum Sonntag versucht einer Polizeikontrolle zu entziehen und dabei einen Polizeibeamten dienstunfähig niedergeschlagen. Der Fahrer eines VW-Golf fuhr gegen 02.30 Uhr einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mühlacker entgegen und sollte einer Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Bei der Annäherung an das zu kontrollierende Auto, stiegen sowohl dessen Fahrer als auch der Beifahrer aus. Während der Beifahrer am Fahrzeug verblieb, rannte der Fahrer plötzlich in Richtung Schießmauerstraße davon. Ein Polizeibeamter nahm sofort zu Fuß die Verfolgung auf und konnte den 21-Jährigen nach etwa 200 Metern auf einem Wiesengrundstück einholen. Dabei stürzten beide zu Boden. Bei dem Versuch dem offensichtlich alkoholisierten Mann die Handschellen anzulegen, widersetzte er sich, schlug dem 34-jährigen Polizisten mit der Faust in die Magengegend und erhielt dadurch Oberhand. Auf dem Brustkorb des Polizeibeamten kniend verpasste er ihm weitere Schläge ins Gesicht, bevor er das Weite suchte. Der mit einer Gehirnerschütterung, Gesichtsverletzungen und Rippenprellungen zurückgelassene Polizeibeamte konnte noch einen Funk-Notruf absetzen. Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und unter Einsatz des Polizeihubschraubers wurde nach dem Gesuchten gefahndet, der etwa zwei Stunden später im Bereich Steinweg aufgrund des Hinweises aus der Bevölkerung festgenommen werden konnte. Von dem deutlich alkoholisierten und vorläufig in Gewahrsam genommenen Mann wurde eine Blutprobe erhoben. Ihn erwarten wegen Widerstandes und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Verkehr gleich mehrere Strafanzeigen. Der verletzte Polizist wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

