POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Rottweil und des PP Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Fahndungserfolg: 26-Jähriger wegen Verdacht des räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft

Nach einer Tat am vergangenen Dienstag im Freudenstädter Industriegebiet Wittlensweiler, welche sich nach derzeitigem Stand als räuberischer Diebstahl darstellt, ist der Polizei ein Fahndungserfolg gelungen. Ein 26-Jähriger sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der 26-Jährige steht im Verdacht, gegen 13:15 Uhr, in einem Elektrofachmarkt einen Elektronikartikel im Wert von rund 150 Euro entwendet zu haben. Als zwei Zeugen versuchten, den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern und festzuhalten, riss er sich los und zog ein Messer. Danach flüchtete er. Die in der Folge verständigten Polizeibeamten leiteten sofort eine Fahndung ein, welche jedoch zunächst negativ verlief. Zu einem späteren Zeitpunkt machten sich die Einsatzkräfte jedoch erneut auf die Suche nach dem 26-Jährigen und entdeckten ihn am Hauptbahnhof Freudenstadt. Bei der Kontrolle und auch den weiteren Maßnahmen zeigte sich der Tatverdächtige aggressiv und sehr unkooperativ. Ein Messer sowie einen Elektronikartikel, bei welchem es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um den entwendeten handeln dürfte, hatte er noch bei sich. Die Beamten erklärten ihm die Festnahme.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der dringend Tatverdächtige, ein deutscher Staatsangehöriger, am nächsten Tag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

