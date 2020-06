Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Einbruch in Pfarramt

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in das Pfarramt in der Brunnenstraße eingedrungen.

Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer und konnten verschiedene Wertgegenstände sowie Bargeld erbeuten.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

