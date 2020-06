Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Unfallverursacher flüchtet

Altensteig (ots)

Am Freitag, gegen 15.00 Uhr missachtete ein älterer Fahrer eines silbernen Renault Megane mit BB-Kennzeichen an der Einmündung der alten B 28 in die Ortsumfahrung Altensteig beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines Lkw Fahrers. Dieser fuhr auf der Ortsumfahrung vom Industriegebiet Turmfeld in Richtung Spielberg. Der Lkw Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Renault zu verhindern. Hierbei streifte er den linken Außenspiegel eines im Gegenverkehr, auf der dortigen Linksabbiegespur, verkehrsbedingt wartenden Volvo Fahrers. An dem Außenspiegel entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. Der Lkw und der Volvo blieben nach dem Verkehrsunfall auf der Fahrbahn stehen. Der Renault Fahrer bog nach links in die Ortsumfahrung ein und fuhr, ohne anzuhalten, in Richtung Industriegebiet Turmfeld davon. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bitte an das Polizeirevier Nagold, Tel.: 07452-93050.

