Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - Polizei klärt Graffiti-Serie

Polizeiermittlern des Hauses des Jugendrechts sowie des Polizeipostens Büchenbronn ist es gelungen, eine Graffiti-Serie mit mindestens 50 Sachbeschädigungen aufzuklären.

Nach den bisherigen Ermittlungen stehen ein 14-Jähriger sowie zwei 13-Jährige im Verdacht, in den Pforzheimer Stadtteilen Sonnenhof/Sonnenberg und Dillweißenstein in der Zeit von September des vergangenen bis zum Mai diesen Jahres Graffiti mit Spraydosen und Filzstiften angebracht zu haben. Betroffen davon waren unter anderem private Hauswände, Garagentore Gartenzäune, Verkehrsschilder und Stromkästen. Hierdurch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Die drei Tatverdächtigen räumten die ihnen zur Last gelegten Taten vollumfänglich ein und offenbarten darüber hinaus noch weitere Graffiti-Sachbeschädigungen, die den Ermittlungsbehörden noch nicht bekannt waren. Nach den bisherigen Ermittlungen erlernte ein Tatverdächtiger legal den Umgang mit der Spraydose und fand Gefallen dran. In der Folge ging er auf illegales Sprayen über. Die anderen beiden Jungen fanden in diesem Zusammenhang ebenfalls Interesse hieran.

Bereits wenige Tage nach ihrer Identifizierung begannen die Tatverdächtigen damit, die illegalen Graffiti zu beseitigen, wobei sie hierbei vom Pforzheimer Anti-Graffiti-Mobil unterstützt werden. Bei einem Teil der Geschädigten erfolgte auch bereits eine persönliche Entschuldigung.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell