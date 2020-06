Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Mann bedroht Bank telefonisch - Festnahme

Kämpfelbach (ots)

Am Mittwochnachmittag ist ein 56-Jähriger von Einsatzkräften der Polizei in der Bilfinger Straße in Kämpfelbach nach telefonischer Bedrohung einer Pforzheimer Bankfiliale gefasst worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen rief der Mann gegen 14:00 Uhr bei einer Bank in der Pforzheimer Innenstadt an und drohte offenbar mit seinem Erscheinen und dem Mitführen einer Waffe, falls seine Forderungen nicht erfüllt würden. Eingesetzte Polizisten ermittelten den Aufenthaltsort des Mannes und nahmen ihn fest. Es liegen derzeit Hinweise vor, dass der Mann unter psychischen Problemen leidet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wird derzeit geprüft, ob der 56-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt wird.

Stefan Schuler, Pressestelle

