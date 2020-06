Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Diebe durchsuchen mehrere unverschlossene Pkw - Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen

Neubulach (ots)

Zwei unbekannte Männer durchsuchten in der Nacht von Montag, 08.06.2020 auf Dienstag, 09.06.2020 insgesamt sieben Fahrzeuge in Oberhaugstett und Altbulach. Hierbei entwendeten sie Bargeld im Gesamtwert von rund 100 Euro.

Die betroffenen Fahrzeuge befanden sich in der Fichtenwaldstraße, Brunnenstraße, Römerstraße, Schillerstraße, Stollengäßle und Waldecker Straße und waren offenbar allesamt unverschlossen. In drei Fällen wurden die Fahrzeuge durchsucht, jedoch nichts entwendet. Beim erlangten Diebesgut handelte es sich überwiegend um kleine Beträge an Münzgeld sowie Scheinen. In einem Fall wurde eine EC-Karte entwendet.

Zweimal konnten durch Zeugen zwei Männer beobachtet werden, die überwiegend dunkel gekleidet waren, wobei einer der beiden ein helles Oberteil trug. Weiterhin nahm ein Zeuge wahr, dass einer von ihnen akzentfreies Deutsch sprach. Im Anschluss fuhren die Männer auf Fahrrädern davon.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Calw unter 07051/161-3511 zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell